В Волгограде несколько часов прощались с погибшими на Ставрополье девочками-баскетболистками

- Фото: СОЦСЕТИ

В Волгограде 3 мая, объявленный траурным днем, простились с погибшими в ДТП на Ставрополье девочками-баскетболистками.

Как рассказали в городской мэрии, траурная процессия шла несколько часов. В ней приняли участие сотни человек: родственники, друзья, спортсмены, тренеры. Похороны прошли на четырех кладбищах: Моторном, Ворошиловском, Алюминиевском и Краснооктябрьском.

Семьям погибших детей власти выплатили по 1 млн рублей, родственникам пострадавших - по 200 тысяч. В числе последних шестеро выживших девочек и один взрослый. Все в тяжелом состоянии. Из Ставрополя их 1 мая передали в столицу московским врачам.

Авария произошла 30 апреля в Грачевском районе Ставропольского края. Водитель "девятки" во время обгона врезался по касательной в грузовик, который выбросило на встречную полосу и опрокинуло на микроавтобус с баскетбольной командой из волгоградской школы №2. Пятеро детей погибли.

Предполагаемого виновника на ВАЗе арестовали на 2 месяца. Директора школы, чьи ученики без сопровождения ГИБДД ехали на соревнования в Черкесск, поместили под домашний арест. Прокуратура Ставрополья собирается обжаловать это решение и добиться заключения под стражу.