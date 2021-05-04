В ночном пожаре на Ставрополье пострадали два человека

Фото: МЧС СК

Ночью 4 мая загорелся дом на улице Красноармейская в ставропольском селе Прасковея (Буденновский городской округ). Как уточнили в региональном МЧС, сигнал поступил диспетчерам в 2:35 о том, что произошло возгорание на площади 60 кв.м.. При выезде на место выяснилось, что есть пострадавшие.

В 3:05 пожар локализировали, предупредив распространение на другие здания. Через пять минут потушили открытый огонь. Полная ликвидация наступила в 5:15 часов.

Были задействованы 17 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России 7 человек и 2 единицы.