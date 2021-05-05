Вратаря «Ессентуков» заподозрили в незаконной игре на тотализаторе

Все попавшие под подозрение футболисты играют в ПФЛ. Фото: vk.com/ffcessentuki

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит дело об игре четырех футболистов Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) на тотализаторе.

Кто конкретно попал под подозрение, сообщил глава указанного комитета Семен Андреев в беседе с корреспондентом Sport24: 20-летний защитник «Коломны» Никита Абрамушкин, 21-летний нападающий черкесского «Интера» Расул Бостанов и 24-летний вратарь «Ессентуков» Дмитрий Зорников. Также назывался его одноклубник Андрей Золотов, вот только в заявке команды на сезон его нет.

В «Ессентуки» Дмитрий Зорников пришел летом 2020 года. Фото: instagram.com/fc_essentuki_official

Возможно, неправильно указана команда - в 2020 году за «Интер» два матча провел игрок с таким именем. Но поскольку в РФС не уточнили, к какому периоду времени относятся выявленные нарушения, утверждать, что это он, нельзя. Про кого все-таки шла речь, станет понятно на ближайшем заседании комитета по этике - оно пройдет в конце мая или начале июня. Интересно, что последний матч «Ессентуки» провели именно против «Интера» (за который, кстати, Зорников успел провести 9 матчей), уступив гостям со счетом 1:2.

Если вина спортсменов подтвердится, то им грозят штрафы до миллиона рублей и/или отстранение от футбола (регламентом предусмотрена дисквалификация от условной до пожизненной). Делать ставки игрокам запрещено, чтобы они ради денежного выигрыша не сдавали матчи.

Наказание зависит от тяжести нарушения. Например, в январе прошлого трое футболистов «Машука», пойманных на ставках, заплатили по 300 тысяч рублей, двое из них остались без игр на два года, еще один - на год.

Если возникает подозрение, что ставки влияли на исход матча, то ситуацию отдельно рассматривают на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК). Тут уже могут подключиться правоохранительные органы. В УК РФ есть статья, касающаяся договорных матчей - «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса».