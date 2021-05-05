"Знамя Победы" на "Веломарше" в Ставрополе пронесут местные спортсмены

"Знамя Победы" на "Веломарше" в Ставрополе пронесет мастер спорта международного класса по прыжкам на акробатической дорожке Вадим Афанасьев. После него красный стяг передадут другим ставропольским спортсменам, передает мэрия города.

Стартует "Веломарш" 8 мая, в 11 часов, на площади 200-летия. Участники проедут по улицам Ленина, Лермонтова и Доваторцев. Колонну велосипедистов сопроводят автоинспекторы и медики.

"Веломарш - 2021" в Ставрополе

Финишируют участник в полях парка Победы, где будет организован небольшой концерт. Его проведут комитет культуры и молодежной политики мэрии Ставрополя, культурный центр ГУ МВД России по Ставропольскому краю, а также редакция "Комсомольской правды". Во время мероприятия будут проведены розыгрыши призов и подарков.

- Марафон и велопробег, посвященные Дню Победы, стали уже хорошей традицией для краевой столицы, они проводятся в городе на протяжении трёх лет. В этом году все мероприятия пройдут с соблюдением мер эпидемиологической безопасности, - отметили в администрации Ставрополя.