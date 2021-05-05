На Ставрополье работодатель задолжал сотрудникам более 2 млн рублей

В Предгорном районе возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

В 2019-2020 года руководство акционерного общества не платило шести работникам зарплату. За два года задолженность превысило 2 млн рублей. Экспертиза показала, что у предприятия была возможность выплатить сотрудникам положенное вознаграждение за труд. Тем не менее, средства тратились на иные нужды. Руководство АО подозревается в преступлении, предусмотренном статьей "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности".

- Следователь СКР принимает меры, направленные на погашение задолженности по заработной плате. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении.