Чеченский бизнесмен построит онкодиспансер на Ставрополье за 3,5 млрд

В Ставропольском крае определился победитель тендера на строительство онкодиспансера. Им стало ООО "Дорстрой", учредитель которой - чеченский бизнесмен Бувайсар Мавлаев.

Начальная стоимость тендера была 3,578 млрд рублей. В торгах участвовали две компании - "Дорстрой" и ООО "Дормост". Первая фирма снизила стоимость на 71 млн, а вторая - только на 35 млн, следует из открытых данных на сайте "Госзакупок". Заказчик - министерство строительства и архитектуры Ставрополья - выбрал вариант, который оказался подешевле.

В итоге "Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер" построит "Дорстрой" за 3,5 млрд рублей. Генеральным директором фирмы является Хашам Мовлаев. За прошлый год компания выручила более 850 млн рублей.