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Происшествия5 мая 2021 12:35

Водитель микроавтобуса заключен под домашний арест по делу о ДТП с детьми на Ставрополье

Меру пресечения избрал Ленинский районный суд Ставрополя
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Ленинский районный суд избрал меру пресечения для водителя микроавтобуса Руслана Нахметова. Его заключат под домашний арест до 30 июня, передает источник "КП-Ставрополь" в суде.

Мужчина проходит подозреваемым по делу о гибели детей в ДТП на Ставрополье 30 апреля. Он перевозил баскетбольную команду на турнир в Черкесске. После неудачного маневра "шестерки" на микроавтобус свалился грузовик. По состоянию на 5 мая погибли пять девочек, больше десятка людей пострадали. Позже Прокуратура Волгоградской области выявила ряд нарушений в транспортировке спортсменок. Так, транспорт оказался старым (2005 года выпуска) и технически не исправным, на задних сидениях не было ремней безопасности. Отсутствовал проблесковый желтый маячок, опознавательная наклейка «Дети» и ограничитель скорости. У самого же водителя не было разрешения на перевозку пассажиров.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Виновника ДТП Максима Ларионова арестовали, он полностью признал вину. А директора спортшколы, который отправил девочек на соревнования на неисправном транспорте, заключили под домашний арест. Однако Прокуратура Ставрополья уже оспорила решение суда и ходатайствует об аресте.

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