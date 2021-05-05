Водитель микроавтобуса заключен под домашний арест по делу о ДТП с детьми на Ставрополье

Ленинский районный суд избрал меру пресечения для водителя микроавтобуса Руслана Нахметова. Его заключат под домашний арест до 30 июня, передает источник "КП-Ставрополь" в суде.

Мужчина проходит подозреваемым по делу о гибели детей в ДТП на Ставрополье 30 апреля. Он перевозил баскетбольную команду на турнир в Черкесске. После неудачного маневра "шестерки" на микроавтобус свалился грузовик. По состоянию на 5 мая погибли пять девочек, больше десятка людей пострадали. Позже Прокуратура Волгоградской области выявила ряд нарушений в транспортировке спортсменок. Так, транспорт оказался старым (2005 года выпуска) и технически не исправным, на задних сидениях не было ремней безопасности. Отсутствовал проблесковый желтый маячок, опознавательная наклейка «Дети» и ограничитель скорости. У самого же водителя не было разрешения на перевозку пассажиров.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Виновника ДТП Максима Ларионова арестовали, он полностью признал вину. А директора спортшколы, который отправил девочек на соревнования на неисправном транспорте, заключили под домашний арест. Однако Прокуратура Ставрополья уже оспорила решение суда и ходатайствует об аресте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не по его вине произошла страшная трагедия»: волгоградцы заступились за водителя разбившегося в Ставрополье микроавтобуса с девочками-баскетболистками

Прокуратура выявила, что у Руслана Нахметова не было лицензии на перевозку детей (подробности)

«Это какое-то чудо»: что говорит мама единственной не пострадавшей в ДТП на Ставрополье девочки из Волгограда

Юная баскетболистка София одна не получила травмы в этой жуткой аварии (подробности)

Список погибших в ДТП в Ставропольском крае 30 апреля 2021: жертвами стали пять девочек-баскетболисток

Всего в микроавтобусе было 18 человек, среди них 13 спортсменок и их тренер Татьяна Шахматова. Вместе с юными спортсменками в автобусе ехали два водителя и жена одного из них с детьми (подробности)