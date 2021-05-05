На строительство Большого Ставропольского канала дали 220 млн рублей

Правительство России выделило еще 220 млн рублей на строительство четвертой очереди Большого Ставропольского канала в 2022 году. Деньги направят на работы над магистральным каналом длиной 58 километров.

Распоряжение о выделении средств уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

- Реализация проекта стартовала почти десять лет назад в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса». Его общая стоимость – 3,56 млрд рублей. Согласно расчётам, завершение четвёртой очереди поможет обеспечить водой более 160 тысяч человек и наладить орошение сельскохозяйственных земель на площади более 200 тысяч гектаров, - сказано в сообщении.

Большой Ставропольский канал — это основной элемент Ставропольской обводнительно-оросительной системы, который включает в себя бассейны рек Кубань, Терек и Кума. Благодаря нему водой обеспечены курорты Кавказских Минеральных Вод и промышленность Невинномысска. Кроме того, канал важен для развития сельского хозяйства и гидроэнергетики Ставрополья.