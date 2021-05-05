Владимирский собор стал главным храмом 49-й общевойсковой армии Южного военного округа

Подписание Соглашения.

Соглашение о сотрудничестве между Ставропольской и Невинномысской епархией и 49-й общевойсковой армией ЮВО стало большим событием - теперь взаимодействие церкви и армии станет еще теснее.

- Я надеюсь, что сегодня в особенной степени офицеры, прапорщики, солдаты, их семьи будут посещать этот храм не только в те дни, которые определены для празднования или поминовения усопших, но и в любое время, - отметил Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. - Дай Бог здоровья всему семейству Ивановых, Юрию Ивановичу, Алексею Юрьевичу за этот прекрасный храм. Благодаря соглашению изменился статус собора святого равноапостольного князя Владимира. Отныне это - главный храм 49-й общевойсковой армии Южного военного округа.

- Впервые в год своего 80-летия со дня формирования 49-й армии мы обретаем духовно-нравственную гавань каждого военнослужащего. Сегодня мы подписали соглашение, и этот прекраснейший храм святого князя Владимира с сегодняшнего дня будет главным храмом 49-й армии и всего Ставропольского гарнизона, - отметил Яков Резанцев, генерал-лейтенант, командующий 49-й общевойсковой армии.

Собор, напомним, был построен по инициативе гендиректора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова. За неполных три года собор стал центром храмового комплекса, который «ЮгСтройИнвест» продолжает развивать.

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<img src="http://www.kp.ru/share/i/4/2141226/big.jpg" width="635" border="1" alt="" title="Собор святого равноапостольного князя Владимира - самый молодой в Ставрополе."/>

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Собор святого равноапостольного князя Владимира - самый молодой в Ставрополе.

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- Издавна на Руси вера поддерживала военных. То, что Владимирский собор стал главным храмом 49-й армии - большая честь. Такие моменты очень важны, они говорят о духовном возрождении России, - сказал Алексей Иванов, заместитель гендиректора ГК «ЮгСтройИнвест». - Каждый из нас вносит свой вклад в это благое дело. Сегодня группа компаний «ЮгСтройИнвест» продолжает развивать храмовый комплекс. При храме в 2019 году открыли сквер Молодежный, который понравился всем ставропольцам. А в прошлом году высадили фруктовый сад, оборудовали футбольное поле. Осенью этого года откроется православная гимназия. Духовное богатство и культура православия станет еще доступнее для наших горожан.

Несмотря на новый статус Владимирского собора, изменений в его работе не будет. Двери храма, а значит, и путь к Богу открыты для всех.