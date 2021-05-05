На Ставрополье привезли еще 38 тысяч вакцин от коронавируса

В Ставропольский край доставили 38,7 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V”. Об этом сообщает губернатор Владимир Владимиров.

- Работа по вакцинации против коронавируса продолжается в будни и в праздники. Не прекращаются и поставки вакцины. Уже до конца сегодняшнего дня они поступят в медучреждения, - написал глава Ставрополья.

Сейчас запас вакцины в регионе составляет около 70 тысяч экземпляров. На сегодняшний день прививку сделали уже 202,7 тысяч жителей, при это второй компонент получили уже более 134 тысяч человек.