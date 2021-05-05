В Дагестане восстановили энергоснабжение, нарушенное из-за непогоды

Дежурные энергетики филиала «Россети Северный Кавказ»-«Дагэгерго» к 15 часам устранили технологические нарушения, спровоцированные сильным дождём и ветром на энергообъектах в Дагестане. В некоторых горных районах причиной отключения стал мокрый снег.

Электроснабжение пострадавших от стихии районов полностью восстановлено.

Ранее, сегодня утром, из-за неблагоприятных погодных условий фиксировались локальные нарушения энергоснабжения потребителей Дербентского, Буйнакского, Бабаюртовского, Карабудахкентского, Кизлярского, Тарумовского, Каякентского и Хасавюртовского районов.

В восстановлении участвовали 85 бригад: 265 специалистов, 90 единиц спецтехники.

Энергетики продолжают мониторинг метеоусловий и в особом режиме работы готовы оперативно реагировать на возникновение нештатных ситуаций.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.