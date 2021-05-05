На Ставрополье уточнили стоимость капитального ремонта в 2021 году

Министерстве ЖКХ Ставропольского края рассказали, какие квартиры входят в программу капитального ремонта. Начиная с 2014 года, в реестр внесены все многоэтажки, кроме тех, что изношены более чем на 70%, признаны аварийными, а также дома, где меньше пяти квартир.

- Также в программу не включаются дома, в которых совокупная стоимость капремонта в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, превышает стоимость, определенную на региональном уровне, - сказано в сообщении министерства.

В программу Ставропольского края, рассчитанную до 2043 года, включено более 8,7 тысяч зданий. План актуализируется не реже, чем раз в год. В некоторых случаях дома могут быть исключены из списка.

Для домов без лифтов капремонт обходится в 8,63 рубля за квадратный метр, для домов с лифтом - в 9,63 рубля. В 2021 году стоимость не будет повышаться. Проверить, включен ли ваш дом в программу капитального ремонта, можно на сайте по ссылке.