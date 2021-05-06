В Ставрополе к 9 мая отремонтируют 46 домов ветеранов Великой Отечественной

В Ставрополе отремонтировали квартиры и дома 28 ветеранов. Еще в 18 жилищах работы закончатся к 9 мая, передает пресс-служба городской администрации.

В 2021 году на эти нужды из краевого бюджета выделили 6 млн рублей.

- Работа по оказанию адресной соцпомощи продолжается. В этом году всего планируется улучшить жилищные условия 60 ветеранам. С 2012 года в крае такая поддержка оказывается инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам участников ВОВ, а с 2019 года право на нее получили и труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, - сказано в сообщении.

Ветеранам прокрывают 90% от общей стоимости ремонта. Однако он не должен превышать 100 тысяч рублей. С начала действия программы помощь получили около 450 ветеранов Великой Отечественной войны.