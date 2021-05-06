В Ставрополе 9 мая перекроют более 20 улиц

Администрация Ставрополя рассказала, какие улицы и в какое время будут перекрыты в городе. На первой стадии перекроют 17 улиц и два проспекта, это продлится с 6 до 7 утра. Под ограничения попадут:

- Дзержинского на участке от улицы Л. Толстого до проспекта Октябрьской Революции;

- М. Морозова (от улицы Ломоносова до улицы Маршала Жукова);

- Маршала Жукова (от улицы Мира до улицы Дзержинского);

- Ломоносова (от улицы Мира до улицы Дзержинского);

- Советская;

- Булкина;

- проспект Октябрьской Революции;

- Артёма (от улицы Мира до улицы Дзержинского);

- Карла Маркса (от улицы Голенева до проспекта Октябрьской Революции);

- Суворова (от проспекта К. Маркса до улицы Ставропольской);

- Ставропольская (от улицы Суворова до улицы Подгорной);

- Розы Люксембург (от улицы Дзержинского до проспекта Карла Маркса);

- Кавалерийская (от улицы Дачной до улицы Дзержинского);

- Пушкина (от улицы Дзержинского до улицы Ленина);

- Ленина (от улицы Л. Толстого до улицы Розы Люксембург);

- Шпаковская (от улицы Доваторцев до проспекта Ворошилова);

- 50 лет ВЛКСМ (от улицы Шпаковской до улицы Тухачевского);

- Российская (от улицы Западный обход до улицы Тухачевского);

- Генерала Маргелова.

Кроме того, с 6 часов будут перекрыты улицы Пушкина (от Ленина до Мира) и Ленина (от Льва Толстого до Розы Люксембург), а также проспект Карла Маркса (от Голенева до Войтика). Ограничение на этих участках снимут только в 23 часа.

С 7 утра движение приостановят на улице Казачья (от Горького до Орджоникидзе) и переулке Рылеева (от Орджоникидзе до Карла Маркса). Запрет на проезд снимут только в 23 часа.

Помимо прочего, на это время прекратят работу троллейбусы №1, 2, 4, 8 и 9.