Лев Лещенко и Владимир Владимиров навестили последнего Героя СССР со Ставрополья

Певец Лев Лещенко и губернатор Владимир Владимиров посетили Андрея Титенко - последнего Героя Советского Союза, живущего сегодня на Ставрополье. Об этом рассказал глава региона в социальных сетях.

- Андрей Лаврентьевич - человек удивительной судьбы, мудрости и внутренней силы. Общаться с ним, учиться у него - уникальная возможность. Очень высоко ценю наше знакомство, несколько раз в год стараюсь встречаться с нашим Героем, - написал Владимиров.

Лещенко приехал в Ставропольский край 5 мая, чтобы поучаствовать в судействе во Всероссийском фестивале «Солдатский конверт», который проходит в регионе. Также губернатор сообщил, что артист даст концерт на Крепостной горе в Ставрополе.