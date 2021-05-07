В Ставропольском крае выписали 50505 выздоровевших от коронавируса

В Ставропольском озвучили последние данные по коронавирусу на 7 мая. Согласно свежей сводке, в регионе:

- 53414 заболевших (+54);

- 50505 выздоровевших (+66);

- 1392 умерших (+5).

Медики провели за сутки больше 6 тысяч тестирований на коронавирус. Общее число исследований достигло отметки в 1,754 млн.

- Коронавирус по-прежнему представляет угрозу. Соблюдение мер профилактики наряду с продолжающейся вакцинацией поможет избежать пагубных последствий. Помните о собственной безопасности и благополучии окружающих, - написал губернатор Владимир Владимиров.