В Параде Победы в Ставрополе задействуют "Искандеры" и "Грады"

В Параде Победы в Ставрополе задействуют 80 единиц техники. Среди них - «Искандеры» и «Грады», передает пресс-служба мэрии города.

В общей сложности задействуют около 2 тысяч военных, росгвардейцев, сотрудников МЧС, казаков, курсантов, кадетов и юнармейцев. Помимо этого, на восьми машинах будет разыграна театральные постановки.

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