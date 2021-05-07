Против начальника МУП в Железноводске завели дело за завышение зарплат

В Железноводске возбудили уголовное дело за завышении зарплаты в муниципальном предприятии. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Руководитель одного из муниципальных предприятий увеличила подчиненным количество рабочих часов. Хотя указанное время никто так и не отработал. Однако деньги за добавленные часы все-таки выплатили. В результате нанесен ущерб в 300 тысяч рублей.

Следственный отдел полиции продолжается изучать ситуацию. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".