Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 мая 2021 11:39

Против начальника МУП в Железноводске завели дело за завышение зарплат

Нанесен ущерб в 300 тысяч рублей
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий

В Железноводске возбудили уголовное дело за завышении зарплаты в муниципальном предприятии. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Руководитель одного из муниципальных предприятий увеличила подчиненным количество рабочих часов. Хотя указанное время никто так и не отработал. Однако деньги за добавленные часы все-таки выплатили. В результате нанесен ущерб в 300 тысяч рублей.

Следственный отдел полиции продолжается изучать ситуацию. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

ЧП