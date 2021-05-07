На Ставрополье родственники проиграли суд по унаследованному долгу

В Степновском районе рассмотрели гражданский иск банка к наследникам умершего заемщика. Об этом рассказывает пресс-служба районного суда.

В апреле 2014 года мужчина взял кредит в банке. Заемщик со временем перестал погашать долг, за что, согласно договору, предусмотрено начисление неустойки. В 2020 году банку стало известно, что их заемщик умер в 2017 году.

- На дату смерти обязательство по выплате по кредиту Заёмщиком не исполнено. Согласно наследственному делу право на имущество умершего Заёмщика перешло к его наследникам. Поскольку обязанность вернуть кредит и уплатить проценты за пользование денежными средствами не связана с личностью Заемщика, следовательно, такая обязанность переходит в порядке универсального правопреемства к наследникам заемщика, - сказано в сообщении Степновского районного суда.

Требования банка удовлетворены. С наследников взыщут долг по кредиту и неустойку, а также госпошлину.