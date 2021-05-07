Жителям Ставрополья посоветовали перекрыть горячую воду на время работ

Министерство ЖКХ Ставропольского края пояснило, почему горячую воду в многоэтажках отключают на две недели.

Мера, во-первых, касается многоквартирных домов, подключенных к центральному отоплению. Квартиры, в которых индивидуальное отопление, плановое отключение не затронет.

Во-вторых, это делают для ремонта и диагностики котельных. Комплекс мер нужен, чтобы подготовиться к отопительному сезону. Обычно работы занимают 14 суток, согласно требованиям СанПиН (2.1.4.2496-09). Предельный срок - 21 сутки. График отключения горячей воды можно узнать по ссылке.

На время отключения специалисты советуют перекрыть вентиль горячей воды. Счетчик не распознает температуру воды - он работает в обычном режиме. Потому будет считать холодную воду за горячую, если вы повернете кран не туда.

Работы начнутся с 12 мая.