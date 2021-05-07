Слушатели второго потока Школы фермеров завершают практику в ГК «Дамате»

В феврале Ставропольский филиал РСХБ принял участие в реализации обучающего проекта «Школа фермера» Россельхозбанка уже во второй раз. Как показал пилотный выпуск, слушатели Школы успешно завершают обучение, разрабатывают бизнес-план, а некоторые из них даже получают гранты на их реализацию.

Сегодня отрасль овцеводства в регионе активно развивается, растет и спрос на мясо баранины, а, следовательно, рентабельность этого бизнеса также возрастает. В рамках реализации цикла практических занятий для слушателей Школы фермера, обучающихся по направлению подготовки «Овцеводство», кураторы-представители ГК «Дамате» подготовили системную программу-практикум, адресованную начинающим овцеводам, в которой детально шаг за шагом показали все операции, необходимые для ведения успешного рентабельного овцеводческого бизнес-хозяйства.

В частности, на площадке компании ведущие специалисты предприятия рассказали, как открыть свою мини-ферму по разведению овец, правильно выбрать породы и закупить животных по оптимальной цене, учесть все расходы на содержание фермы, правильно подсчитать прибыль, найти каналы реализации мясной продукции.

Также для слушателей была проведена демонстрация животных разных пород, принципы кормления овец, были рассказаны основы ветеринарии и многое другое. В формате диалога слушатели общались с представителями компании, получая для себя новые знания в сфере овцеводства.

- Благодаря партнерскому проекту Россельхозбанка «Школа фермера» наша компания открыла новые горизонты для роста и развития. Мы видим социальные перспективы данного проекта и с большим удовольствием принимаем участие в его реализации второй раз подряд. Уверен, что у Школы фермера большое будущее, а у ее слушателей - значительный профессиональный потенциал, - подчеркнул Леонид Ханукаев, руководитель направления баранина ГК «Дамате».

- Большое значение в реализации образовательного курса играют агрегаторы проекта - крупные партнеры банка, которые проводят практические и лабораторные занятия для слушателей Школы фермера. Например, ГК «Дамате», уже во второй раз принимает участие в нашем совместном проекте. Коллеги уже усовершенствовали программу практических занятий, а также расширили преподавательский состав. Уверена, что в третьем потоке наши партнеры снова выступят в качестве агрегатора в Школе фермера и поделятся специализированными знаниями и навыками в отрасли овцеводства, - рассказала директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Зоя Тихомирова.