Полиция ищет участников драки в торговом центре Ставрополя

В Ставрополе толпа молодых людей подралась с парнем, заступившемся за девушек в торговом центре. Историю и видео с места ЧП опубликовали в социальных сетях.

По словам очевидцев, пара молодых людей облила клеем девушку. Когда она и ее подруга стали спорить с ними - те "клялись мамой", что не делали такого. Разговор начал идти на повышенных тонах, вмешался прохожий. К парочке хулиганов присоединились их друзья. И тогда началась драка.

О количестве пострадавших ничего не известно. Полиция Ставрополя прокомментировали ситуацию.

- В дежурную часть отдела полиции № 4 Управления МВД России по городу Ставрополю поступило сообщение о случившимся. На место происшествия выехал участковый уполномоченный полиции. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности участников конфликта. По результатам проведенных мероприятий будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - сообщили корреспонденту "КП-Ставрополь" в УМВД России по Ставрополю.