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Общество8 мая 2021 9:28

Пять человек скончались от ковида к 8 мая на Ставрополье

Число умерших достигло 1397
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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В Ставропольском крае за сутки скончались пять пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция

В Ставропольском крае за сутки скончались пять пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция

Фото: Александр АБРАМОВ

В Ставропольском крае продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Еще пять человек стали жертвами болезни за вчерашний день.

Губернатор Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей. Всего за весь период пандемии скончались 1397 человек.

- К сожалению, вирус все еще представляет опасность. Летальные случаи, связанные с COVID-19, зарегистрированы и вчера....Соболезную родным скончавшихся пациентов, - прокомментировал глава края Владимир Владимиров.