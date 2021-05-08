Пять человек скончались от ковида к 8 мая на Ставрополье

В Ставропольском крае за сутки скончались пять пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Фото: Александр АБРАМОВ

В Ставропольском крае продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Еще пять человек стали жертвами болезни за вчерашний день.

Губернатор Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей. Всего за весь период пандемии скончались 1397 человек.

- К сожалению, вирус все еще представляет опасность. Летальные случаи, связанные с COVID-19, зарегистрированы и вчера....Соболезную родным скончавшихся пациентов, - прокомментировал глава края Владимир Владимиров.