В Ставрополе 9 Мая праздничный салют прогремит на трех площадках города

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе в этом году яркое празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне закончится салютами.

Для того, чтобы их увидело, как можно больше ставропольцев, но при этом не было массового скопления людей и соблюдалась социальная дистанция, салюты пройдут одновременно на трех площадках.

«КП-Северный Кавказ» публикует название этих точек. Итак, первая – это «Крепостная гора». Вторая – площадь Святого князя Владимира. На этих точках прогремят более двух тысяч зарядов – это около 2 тонн яркого красочного фейерверка.

Салют также начнется в парке «Победы». Они прогремят над краевой столицей в 22:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

С конкурных полей парка «Победы» военнослужащие 49-й общевойсковой армии из боевых орудий запустят в небо над Ставрополем около 30 залпов артиллерийского салюта. Будут задействованы 2 салютные установки и 4 гаубицы Д-30.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе хранится самая большая в мире копия Знамени Победы. Его площадь полторы тысячи квадратных метров с соотношением сторон 30 на 50 метров. Уже завтра, 9 мая его развернут на главной площади нашего города.