Велосипедисты со всего города все съезжались, и съезжались на Площадь 2020 – летия

В Ставрополе 8 мая стартовал «Веломарш-2021», посвященный 76-летию Победы. Он начался сегодня в 11:00, на Площади 200-летия. Желающих поучаствовать в доброй акции в этом году оказалось много.

Велосипедисты со всего города все съезжались, и съезжались на Площадь 2020 – летия. Тем временем ставропольские артисты радовали горожан любимыми и знакомыми музыкальными композициями военных лет.

Какой же праздник без главных героев Победы

Итак, участники проедут по улицам Ленина, Лермонтова и Доваторцев. Колонну велосипедистов сопроводят автоинспекторы и медики.

Итак, участники проедут по улицам Ленина, Лермонтова и Доваторцев. Колонну велосипедистов сопроводят автоинспекторы и медики

Напомним, в этом году администрация Ставрополя вместе с «Комсомольской правдой» организовал «Веломарш-2021», посвященный 76-летию Победы.

Напомним, в этом году администрация Ставрополя вместе с «Комсомольской правдой» организовал «Веломарш-2021», посвященный 76-летию Победы

Найти себя и своих знакомых, вы можете на фотографиях, опубликованных на сайте «КП-Северный Кавказ». Следите за новостями, погружаясь в праздничную атмосферу вместе с нами.