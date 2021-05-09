В Ставрополе День Победы начался с возложения цветов к «Вечному огню»

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Ставрополье встретило День Победы. Мероприятия, посвященные памятной дате, были открыты возложением цветов на мемориале «Вечная Слава» в Ставрополе. Вместе с жителями города венок к Вечному Огню возложил губернатор Владимир Владимиров.

Также глава региона возложил цветы к плитам с именами бойцов, погибших при освобождении краевого центра от захватчиков в январе 1943 года, и к памятнику на могиле ставропольца – полководца времен Великой Отечественной войны генерала армии Иосифа Апанасенко.

Перед началом церемонии Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл отслужил заупокойную литию по жителям Ставрополья, погибшим на фронтах и в период фашистской оккупации, умершим в тылу.

В 1941-1945 годах на фронтах Великой Отечественной сражались более 320 тысяч ставропольцев. Более половины из них не вернулись домой. Потери среди мирного населения края в результате фашистской оккупации превышают 30 тысяч человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в этом году празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вернется к оффлайн формату. Главное - не забывать про эпидбезопасность. «КП-Северный Кавказ» рассказывает, как пройдет День Победы 2021 в Ставрополе. Прогноз погоды на 9 мая смотрите здесь.