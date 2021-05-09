Ставрополь снова украсили «Окна Победы»

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Вот уже второй год подряд окна квартир, домов и офисов Ставрополя украсили «Окна Победы». Напомним, что эта акция появилась в прошлом году во всех городах России в условиях локдауна. В 2021 году всероссийская акция «Окна Победы» прошла в привычном для нее формате онлайн-флешмоба. Присоединиться к ней мог каждый ставрополец.

По опыту прошлого года наши земляки подошли к этой задаче творчески, привлекали к оформлению окон своих детей.

Символы, на оконном стекле изображали с помощью красок, вырезали трафареты из бумаги, выкладывали стикерами. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Все разнообразие окон, украшенных символами Победы и словами благодарности, можно найти в соцсетях под хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ26.

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставрополье встретило День Победы. Мероприятия, посвященные памятной дате, были открыты возложением цветов на мемориале «Вечная Слава» в Ставрополе. Вместе с жителями города венок к Вечному Огню возложил губернатор Владимир Владимиров.