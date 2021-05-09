В Изобильном праздничные мероприятия начались с благодарственного молебна

Фото: управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края
В городе Изобильном Ставропольского края стартовали праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы.
Так, в 07:00 прошел благодарственный молебен за Победу в Великой Отечественной войне.
Присутствующие возложили цветы к памятнику детям войны и труженикам тыла в городском парке.
Всего по данным минкульта Ставрополья, в регионе с 1 мая пройдет более 1 300 мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставрополье встретило День Победы. Мероприятия, посвященные памятной дате, были открыты возложением цветов на мемориале «Вечная Слава» в Ставрополе.
Вместе с жителями города венок к Вечному Огню возложил губернатор Владимир Владимиров.
Напомним, прямая онлайн-трансляция парада Победы в Ставрополе 9 мая 2021 года начнется в 10:00 мск.
Первым событием главного праздника страны уже стало торжественное возложение цветов к объектам воинской славы во всех районах города и к мемориалу «Вечная Слава» на Комсомольской горке (в 8:30). Затем ставропольцы увидят парад войск Ставропольского гарнизона.