В Ставропольском 10 мая ожидаются заморозки

По данным Ставропольского Гидрометцентра, утром и ночью 10-11 мая в Предгорном районе ожидаются местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°С. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Жителям КМВ рекомендуют организовать укрытие овощных сельскохозяи ственных культур и деревьев защитным материалом.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что погода в Ставрополе и крае на 9 мая 2021 года ожидается разная.

По прогнозу, в региональной столице пойдет дождь, возможна гроза. Однако же и солнце пробьется сквозь тучи. Воздух прогреется до +22 градусов. Ветер в этот день прогнозируется умеренный, с порывами до 14 м/с.