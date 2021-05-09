На Ставрополье проблемы со здоровьем водителя послужили причиной смертельного ДТП

Инцидент произошел сегодня, 9 мая, около 13:00, на автодороге «Ставрополь- Изобильный-- Новоалександровск—Красногвардейское» Изобильненского городского округа. Водитель автомобиля ВАЗ-21041 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Шкода Фабия.

После чего по инерции ВАЗ продолжил движение и столкнулся со встречным автомобилем Лада Приора.

В результате ДТП пострадали четыре человека и один погиб. В больницу доставили водителя и пассажира автомобиля ВАЗ-21041, а также водитель и 4-летний пассажир Приоры.

Мальчик перевозился с нарушением правил - без детского автокресла, что обуславливает получение серьезных травм ребенком. 65-летняя пассажир Приоры от полученных травм скончалась.

По словам 61-летнего водителя ВАЗ-21041, ему в пути движения стало плохо, и он потерял управление.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются.