Республиканская благотворительная акция Мехка СагIа: свыше 3500 семей в Ингушетии получат продовольственную помощь к праздникам

Около 17,5 тонн мяса крупного рогатого скота будет роздано в преддверии праздника разговения Ид аль-Фитр (Мархаш) в рамках республиканской благотворительной акции «Мехка СагIа». Мероприятие проводится 10-11 мая Национальным фондом развития Ингушетии по инициативе Главы республики Махмуда-Али Калиматова.

Помощь будет направлена во все уголки региона многодетным семьям, инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, одиноким пожилым людям, семьям погибших правоохранителей и малоимущим гражданам – всего свыше 3500 получателей.

Списки нуждающихся предварительно были составлены муниципальными администрациями, имамами мечетей и благотворительным фондом «Тешам».

Каждый продовольственный набор, доставляемый адресатам, помимо 5 кг мяса, включает в себя муку, сахар, растительное масло, рис, финики, чай и конфеты – продукты, необходимые для организации традиционного ингушского застолья.

«Зная, с каким нетерпением люди ждали возможности полноценно отметить Мархаш, мы постарались сделать так, чтобы никто не был лишен столь светлого семейного праздника, и позаботиться о нуждах наших жителей, которые сегодня могут столкнуться с трудностями в проведении праздничных мероприятий. Поэтому Национальным фондом развития Ингушетии вновь проводится акция помощи тем, кому она нужна», – прокомментировал сообщение Махмуд-Али Калиматов.

Примечательно, что вся необходимая для проведения мероприятия продукция была приобретена в республике, у местных предпринимателей и товаропроизводителей.

Так, закуплено более 80 голов жертвенного скота, основная часть – в ГУПах республики. Это животные, приобретенные предприятиями для возрождения простаивавших кошар на доходы, которые ими были получены по итогам прошлого года в том числе результате оказания господдержки. С тех пор определенное количество молодняка выросло, настало время для его реализации.

Скот был выкуплен Фондом для проведения республиканской благотворительной акции.

Прибыль сельхозпредприятия пустят на последующее обновление и увеличение поголовья. Закупка оставшейся части животных осуществлялась через крестьянско-фермерские хозяйства региона, продуктового набора – у местных товаропроизводителей и в торговых компаниях, которые придерживаются принципов этичного ведения бизнеса.

Напомним, данный этап республиканской благотворительной акции стал уже третьим с начала работы Национального фонда развития Ингушетии, созданного главой региона менее года назад с целью поддержки жителей республики, оказавшихся в затруднительном материальном положении.