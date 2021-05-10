На Ставрополье сделали более 1 млн 763 тысячи тестов на COVID-19

На 10 мая число зараженных в Ставропольском крае достигло 53 594 человек, 49 новых случаев коронавируса выявили за сутки. При этом количество инфицированных почти сравнялось с количеством тех, кто успешно поборол вирус.

- За минувший день из-под меднаблюдения выписаны еще 35 выздоровевших пациентов. Таким образом, число тех, кто смог справиться с болезнью, в крае составляет более 50,6 тысячи человек, - заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Также подвели статистику по массовому тестированию: всего было сделано 1 миллион 763 тысяч проверок на коронавирус. За время пандемии погибли 1407 человек, за сутки - 5 граждан.

Владимиров принес соболезнования родственникам и друзьям тех, кто ушел из жизни из-за страшной болезни.