Больше 7 тысяч школьников Ставрополя отправятся в летние детские лагеря

В Ставрополе больше 7 тысяч детей проведут лето в детских лагерях Фото: Артем КИЛЬКИН

Администрация Ставрополя сообщила, что этим летом больше 7 тысяч детей отдохнут в детских летних лагерях. Всего на территории краевой столицы откроют 45 лагерей дневного пребывания, а также организуют отдых в загородном лагере.

- Помимо городских, в загородных лагерях Ставропольского края планируется организовать отдых 170 детей. Размер частичной оплаты стоимости путевки в эти лагеря составит 9600 рублей за одну путевку, - сказано в сообщении.

Для обеспечения активного отдыха и безопасности детей задействуют 500 педагогов и 90 медицинских работников. Отметим, что в этом году пандемия не станет причиной лишения детей летних мероприятий.

На реализацию оздоровительной кампании 2021 года выделили больше 38 миллионов рублей.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил, что в этом году школьники смогут поехать на летний отдых.