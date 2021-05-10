Следователи возбудили уголовное дело по пропаже трехлетнего мальчика в Дагестане

ГУ СК России по Дагестану сообщило, что после пропажи трехлетнего мальчика завели уголовное дело. На поиски Забитова Мухаммада Шамильевич вчера бросились более 100 человек. Мальчик проживал в поселке Аэродром Хасавюртовского района.

- Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) по факту безвестного исчезновения Забитова Мухаммада Шамилевича, 10.05.2017 года рождения, - сказано в сообщении.

Известно, что мальчик вышел погулять у дома и бесследно исчез. Из особых примет у ребенка - шрам на голове. Сотрудники правоохранительных органов просят всех, кто его видел, сообщить им по телефонам 99-47-40 или +7 928 049-05-84.

Ранее "КП-Северный Кавказ" подробнее писала о пропаже мальчика.