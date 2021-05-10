Стартовал капитальный ремонт моста через Большой Ставропольский канал

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в официальном Инстаграм-аккаунте сообщил, что строители начали капитальные ремонт моста через Большой канал. Он является важным путепроводом, который снимает значительную часть транспортной нагрузки с магистралей.

Сейчас дорожники занимаются монтажем больших переходных плит, а после приступят к реставрации опор моста и укладкой нового асфальта.

Мост находился в предаварийном состоянии и остро нуждался в ремонт. Работы проходят по госпрограмме "Развитие транспортной системы".

- Мосты и путепроводы - значимая часть дорожной инфраструктуры, требующая повышенного внимания и дополнительных ресурсов, - заявил Владимиров.