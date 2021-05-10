В Дагестане пожарные потушили 5 тысяч тонн горящего мазута

МЧС по Дагестану сообщило, что в Махачкале один из резервуаров с мазутом охватило открытое пламя. 77 спасателей и 22 единиц техники локализовали пожар. Причины возгорания пока неизвестны.

Спасатели получили сообщение о ЧП в 12:50 по мск, прокуратура организовала проверку. Отмечается, что рядом с резервуаром находилось еще три таких же, которые пришлось охлаждать для того, чтобы огонь не перекинулся на них.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о пожаре на мансарде жилого дома в 200 квадратных метров. Инцидент также произошел в Махачкале.