Путин присвоил звание Героя России командиру полка спецназа Чечни Чалаеву

Президент России Владимир Путин присвоил звание героя России командиру полка спецназа Чечни Замиду Чалаеву. Высокая награда присвоена за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

В свою очередь, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров добавил, что почти всю свою сознательную жизнь Замид Чалаев служит Родине, неоднократно принимал участие в сложных и рискованных спецоперациях по нейтрализации членов НВФ.

- Именно его слаженные действия, эффективный подход, личная отвага и мужество позволили нам покончить с последней в Чеченской Республике организованной бандгруппой, возглавляемой Асланом Бютукаевым, - напомнил Кадыров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в 2019 году в Чечне негодовали по поводу высказывания российского режиссера Александра Сокурова о переосмыслении звания Героя России Кадыровых.