В Предгорном районе директор организации скрыл от налоговой 19 млн рублей

Против бывшего генерального директора ООО «Региональная Дорожно-Строительная Компания Бетон Групп» возбудили уголовное дело. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, мужчина с января по декабрь 2017 года уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения.

Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 19 миллионов рублей.

Сейчас следователь принимает меры для возмещения причиненного ущерба, провел обыск и произвел выемку документов коммерческой организации. Расследование уголовного дела продолжается.