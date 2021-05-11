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Общество11 мая 2021 10:21

В Ставрополе 11 мая изменена схема движения транспорта

Это сделали для того, чтобы снизить транспортный поток к кладбищам
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Несмотря на продленные нерабочие дни между майскими праздниками, Радоница стала нерабочим днем для жителей Ставрополья. Напомним, Радоницу православные ставропольцы встречают сегодня, 11 мая. Это день поминовения всех усопших.

Принято молиться в храмах об упокоении умерших родственников и навещать их могилы на кладбищах.

По этой причине в нескольких городах нашего края часть дорог закрыли для проезда. Это сделали для того, чтобы снизить транспортный поток к кладбищам.

Так, в Ставрополе сегодня, 11 мая до 18:00 нельзя будет проехать по проспекту Кулакова — от улицы Октябрьской до Северного обхода. Также движение будет закрыто по улице Коломийцева (от Кулакова).

Объехать эти участки можно через Северный Обход в сторону Надежды, через Чапаевский проезд, по улице Октябрьской. Проезжать на указанных участках сможет только общественный транспорт.