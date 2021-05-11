В Ставрополе 11 мая изменена схема движения транспорта

Несмотря на продленные нерабочие дни между майскими праздниками, Радоница стала нерабочим днем для жителей Ставрополья. Напомним, Радоницу православные ставропольцы встречают сегодня, 11 мая. Это день поминовения всех усопших.

Принято молиться в храмах об упокоении умерших родственников и навещать их могилы на кладбищах.

По этой причине в нескольких городах нашего края часть дорог закрыли для проезда. Это сделали для того, чтобы снизить транспортный поток к кладбищам.

Так, в Ставрополе сегодня, 11 мая до 18:00 нельзя будет проехать по проспекту Кулакова — от улицы Октябрьской до Северного обхода. Также движение будет закрыто по улице Коломийцева (от Кулакова).

Объехать эти участки можно через Северный Обход в сторону Надежды, через Чапаевский проезд, по улице Октябрьской. Проезжать на указанных участках сможет только общественный транспорт.