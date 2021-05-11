Экс-зампреду Ставрополья Золотареву продлили арест по делу о взятке

Александр Золотарев

Промышленный районный суд Ставрополя продлил арест Александру Золотареву, бывшему зампреду Правительства Ставропольского края.

- Рассмотрев ходатайство следователя, выслушав участников процесса, исследовав представленные материалы уголовного дела, суд пришел к выводу о его удовлетворении и продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца 25 суток, - сказано в сообщении суда.

Согласно версии СУ СКР по Ставропольскому краю, в 2017 году Золотарев потребовал откат в 2,5 млн рублей от представителя АО "Гипроздрав", которое строило новый корпус Краевой детской клинической больницы в Ставрополе. Мужчина действовал в тандеме с экс-министром строительства региона Алексеем Когарлыцким, ему также вменяют этот эпизод преступления.

Через год этот же подрядчик выиграл тендер на строительство Краевого клинического кардиологического диспансера. Должностные лица получили откат в 15,5 млн рублей, считает следствие. А в 2019 году получили взятку в 45 млн рублей за покровительство при реализации проекта строительства лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера в городе Ставрополе.

Золотарева задержали 12 марта в аэропорту при попытке бегства, сообщала ранее пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю. После этого власти региона объявили об антикоррупционной проверки. В конце апреля она была завершена.