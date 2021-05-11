25 тысяч человек протестировали систему дистанционного электронного голосования

Фото: Ростелеком.

Технологическое тестирования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) состоялось в рамках подготовки к использованию ДЭГ на общероссийской тренировке 12 - 14 мая и в единый день голосования (ЕДГ) 19 сентября 2021 года.

Тестирование прошло в несколько этапов: с 13 апреля по 5 мая с участием 25 000 человек из 85 субъектов России. Тестирование полностью повторяло все этапы настоящего голосования: регистрация заявки на участие в электронном голосовании, авторизация и идентификация с помощью портала госуслуг, онлайн-голосование, подсчет голосов.

«Ростелеком» проверил устойчивость, безопасность, удобство и функционал системы ДЭГ. Всего было запущено 170 голосований и получено более двух тысяч отзывов с обратной связью о работе системы. По итогам тестирования улучшены отображения экранов наблюдателя, отлажен функционал обращений в техническую поддержку, учтены пожелания по усовершенствованию пользовательских интерфейсов.

- Технологическое тестирование ДЭГ успешно завершилось, перерывов и сбоев в функционировании системы не было. Нам удалось максимально подготовить систему ДЭГ к общероссийской тренировке, которую протестируют уже 2,5 миллиона избирателей по всей России, - рассказал директор по цифровым платформам «Ростелекома» Владимир Волков.

Следующим этапом в подготовке к выборам 19 сентября станет общероссийское тестирование системы ДЭГ 12 - 14 мая 2021 года. Цель - комплексная проверка готовности ДЭГ к внедрению и использованию в ЕДГ-2021, а также информирование избирателей о новых возможностях для голосования.

Система ДЭГ разработана компанией «Ростелеком» и Минцифры по заказу ЦИК России в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Технология впервые была использована в единый день голосования 13 сентября 2020 года на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы седьмого созыва в Курской и Ярославской областях.