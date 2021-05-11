В Невинномысске назвали лучших среди юных футболистов

Участники футбольного фестиваля в городе химиков.

Ненастная погода не помешала торжественному закрытию в Невинномысске Всероссийского детско-юношеского фестиваля по футболу «Победа-2021» среди ребят 2006 - 2014 года рождения.

Масштабное спортивное событие состоялось по инициативе работника «Невинномысского Азота» Сергея Кило. Фестиваль стал частью программы «20 добрых дел ЕвроХима», которую компания Андрея Мельниченко запустила в год своего юбилея.

Около 800 юных футболистов в составе 57 команд из трех регионов страны соревновались с 3 по 10 мая.

Среди участников состязаний были и ребята из невинномысской команды «Фаворит», завоевавшие первенство среди спортсменов 2009 и 2012 года рождения.

Подробнее об итогах фестиваля можно прочитать на личной странице в Instagram главы города, Героя России Михаила Миненкова.

- Спасибо юным футболистам за искрометный футбол, спасибо тренерскому составу, спасибо болельщикам, родным и близким! - написал мэр Невинномысска.