В Ставропольском крае 11 мая прогнозируется сильный дождь

По данным Ставропольского Гидрометцентра, с 14:00 до 15:00 и до конца суток 11 мая в западной части края, а именно в Красногвардейском, Новоалександровском, Ипатовском, Труновском, Изобильненском, Шпаковском, Грачевском, Кочубеевском, Андроповском, Петровском, Александровском, Минераловодском, Предгорном округах и районах прогнозируется очень сильный дождь.

Ливень также обещают в Ставрополе, в Невинномысске, в Ессентуках, в городе Лермонтове, в Пятигорске, Железноводске и Кисловодске

Пешеходам советуют быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. А водителям - снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.