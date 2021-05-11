На развитие сел пяти округов Ставрополья выделили 1 млрд рублей

Села Ставропольского края получат господдержку для развития инфраструктуры. Около миллиарда рублей выделят по программе "Комплексное развитие сельских территорий", которая подразумевает улучшение качества жизни в небольших населенных пунктах.

Средства выделили на два года работы. В пяти муниципалитетах региона должны отремонтировать и построить новые школы, поликлиники, спортивные площадки и т.д.

- На сегодняшний день практически на 40% готов бассейн в селе Летняя Ставка Туркменского округа, ведутся отделочные работы и работы по устройству кровли. В 2021 году на этот объект заложено 92 млн рублей,- сказано в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Ставрополья.

Уже сейчас ремонтируют общеобразовательные школы, дома культуры, строят амбулаторию и спортивный комплекс.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что жителям региона выделили льготы на ипотеку в сельской местности.