Шесть сел Александровского округа Ставрополья останутся без газа на полтора дня

Глава Александровского муниципалитета Ставропольского края Любовь Маковская сообщила, что 6 населенных пунктов будут отключены от газа больше, чем на сутки. Местные жители не смогут пользоваться газом с 7:00 12 мая до 19:00 13 мая.

Это касается поселков Новокавказский и Дубовая Роща, а также сел Александровское, Калиновское, Саблинское и Северное.

Проведение плановых работ является ежегодным мероприятием. После зимнего периода необходимо проверить исправность сетей, чтобы исключить возможно аварий. С отключением газа также столкнулись 7 населенных пунктов Новоселицкого округа.