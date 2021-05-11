Больше 15 тысяч туристов приехали в Кисловодск на майские праздники

Администрация Кисловодска рассказала, что за период майских праздников город-курорт посетили больше 15 тысяч туристов. При этом, это только зарегистрированные гости, которые остановились в санаториях. Аналитики считают, что число незарегистрированных туристов не меньше.

- Ежедневная загрузка санаториев и гостиниц Кисловодска в майские праздники составила свыше 15 тыс. человек. Если суммировать данные, то по сравнению с 2019 годом показатели увеличились в два раза, - сказано в сообщении администрации.

Сейчас нагрузка на санаториях все еще стопроцентная, хотя значительная часть гостей уже покинула Ставропольский край. Для региона очень важна курортная сфера, которая динамично развивается. Местные власти отстраивают новые санатории и реставрируют старые.