После майского снега на Ставрополье придет 33-градусная жара

Гидрометцентр Ставропольского края обнадежил жителей региона: катаклизмы наконец-то отступают. После того как 10 мая в Ставрополе выпал снег с градом, грядет 33-градусная жара. Синоптики прогнозируют потепление уже к концу недели.

К утру 12 мая дожди прекратятся, а воздух начнет теплеть. Причем уже завтра днем температура достигнет отметки 17-22 градуса тепла. В Ставрополе может быть не так жарко - около 16 градусов выше нуля.

В четверг термометры будут показывать до 28 градусов, а в пятницу - до 33 градусов.

Напомним, пасмурная погода держится со Дня Победы. Из-за дождя несколько мероприятий пришлось отменить, а другие - перенести "под крышу". А как должен был пройти праздник, писала "КП-Северный Кавказ".