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Звезды11 мая 2021 21:06

Большой фестиваль воздушных шаров в Железноводске перенесли на сентябрь 2021 года

Местные власти заверили, что хотят доработать программу и сделать ее более красочной
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В администрации города-курорта сообщили, что фестиваль воздушных шаров перенесли с 16 мая на сентябрь 2021 года. Точная дата фестиваля пока не назначена.

- Мы готовим для вас ещё более яркую программу, конкурсы и ценные призы, поэтому майский фестиваль шаров переносится на сентябрь, - сказали в мэрии.

Фестиваль возродили после 2020 года, когда пандемия не позволяла проводить мероприятия такого масштаба. Впервые такое шоу светящихся аэростатов впервые провели 20 лет назад, в 2001 году.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что после майского снега 10 мая на Ставрополье придет жара до 33 градусов. Температура подскачет уже в эту пятницу.

Культура