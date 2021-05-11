Большой фестиваль воздушных шаров в Железноводске перенесли на сентябрь 2021 года

В администрации города-курорта сообщили, что фестиваль воздушных шаров перенесли с 16 мая на сентябрь 2021 года. Точная дата фестиваля пока не назначена.

- Мы готовим для вас ещё более яркую программу, конкурсы и ценные призы, поэтому майский фестиваль шаров переносится на сентябрь, - сказали в мэрии.

Фестиваль возродили после 2020 года, когда пандемия не позволяла проводить мероприятия такого масштаба. Впервые такое шоу светящихся аэростатов впервые провели 20 лет назад, в 2001 году.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что после майского снега 10 мая на Ставрополье придет жара до 33 градусов. Температура подскачет уже в эту пятницу.