Власти Ставрополья стали лучше охранять Камыш-Бурунский лес

В управлении по информполитике правительства Ставрополья заявили, что с настоящего времени профильные ведомства усилили меры охраны природного памятника "Камыш-Бурунский пойменный лес". Властям пришлось обратить пристальное внимание на проблему уничтожения зоны.

Теперь у леса обозначены четкие границы территории. Все запрещенные действия будут отслеживаться.

- На территории памятника природы запрещены распашка земель, сенокошение и выпас скота, любительская и спортивная охота, проведение сплошных рубок, проезд и стоянка на автомототраспорте, осуществление рекреационной деятельности, в том числе разведение костров, - пояснил и.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Андрей Хлопянов.

Напомним, Камыш-Бурунский пойменный лес - памятник природы краевого значения, он находится в 2,7 км к северу от города Нефтекумска. Площадь памятника составляет 99 гектаров. Лес находится в долине реки Кумы, является реликтовым и представляет собой крайнюю восточную границу распространения лесных массивов в полупустынной зоне.