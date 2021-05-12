На Ставрополье водителю грозит лишение прав за опасный «дрифт»

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В соцсетях Ставрополья накануне появилось видео, на котором зафиксировано, как на одной из автодорог Туркменского округа водитель автомобиля с внесенными изменениями в конструкцию устроил «показательное выступление».

На кадрах видно, как молодой человек «дрифтует» или «уходит в управляемый занос»в опасной близости от пешеходов и припаркованных машин, пересекая сплошную линию разметки.

Опубликованная в сети видеозапись отечественной легковушки вместо ожидаемых «лайков», собрала гневные комментарии пользователей. Желание выделиться и прославиться обернулось антиславой. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По данному факту сотрудники Туркменской Госавтоинспекции провели проверку, установили личность водителя автомобиля, дату, время и место нарушения.

Желающим прославиться оказался 23-летний местный житель. Он за последние два года уже трижды привлекался к административной ответственности за грубые нарушения правил движения. Молодого мужчину пригласил на профилактическую беседу Главный автоинспектор округа Асланбек Цакаев.

Против водителя составили 5 административных материалов. В общей сложности нарушителю грозит лишение права управления сроком до полутора лет, а также штраф в размере более 5 тысяч рублей.

Машину поместили на специализированную стоянку. Сесть за руль легковушки парень сможет только после приведения технического состояния в соответствие с нормами техрегламента, а затем пройти процедуру восстановления регистрации.